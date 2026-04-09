HONOR вывела на российский рынок смартфон 600 Lite с батареей 6520 мАч и AMOLED-дисплеем

9 апреля в России начались продажи нового смартфона HONOR 600 Lite. Устройство поступило в розничные сети электроники и на маркетплейсы, включая DNS, МТС, «Мегафон», «Билайн», а также OZON, «Яндекс Маркет» и Wildberries.Новинка позиционируется как модель среднего сегмента с акцентом на дизайн и автономность. Смартфон получил цельнометаллическую рамку из нового алюминиевого сплава, который, по заявлению производителя, обладает повышенной прочностью. Устройство имеет сертификат SGS с оценкой 5 звезд и защищено от воды и пыли по стандарту IP66.

HONOR 600 Lite оснащен аккумулятором емкостью 6520 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 45 Вт. Экран — AMOLED диагональю 6,6 дюйма с частотой обновления 120 Гц и заявленной пиковой яркостью до 6500 нит.Смартфон работает на операционной системе MagicOS 10 и поддерживает настраиваемую AI-кнопку для быстрого доступа к функциям и приложениям. Камерный блок включает основной модуль на 108 Мп и широкоугольный сенсор на 5 Мп, также доступны инструменты AI-обработки изображений.В России модель представлена в версии с 8 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти. Рекомендованная розничная цена составляет 29 999 рублей. В период с 9 по 27 апреля покупателям предложены дополнительные акции, включая подарки и расширенную гарантию.