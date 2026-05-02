Redmi K100 сильно подорожает

Известный информатор Digital Chat Station раскрыл подробности о серии смартфонов Redmi K100, которые будут выпущены осенью этого года. Утверждается, что базовая модель в конфигурации с 12 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти обойдется на китайском рынке в эквивалент 585 долларов. Для сравнения, предыдущее поколение на старте предлагалось за 380 долларов. При этом устройству приписывают наличие актуальной флагманской платформы Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, а старшей модели Pro Max – Elite Gen 6.

В прошлом месяце был выпущен оцененный в 440 долларов REDMI K90 Max с активной системой охлаждения, защитой от воды и пыли по стандарту IP66, IP68 и IP69, топовой однокристальной системой MediaTek Dimensity 9500, графическим чипом D2, до 16 ГБ ОЗУ LPDDR5X Ultra, до 1 ТБ флеш-памяти UFS 4.1, 6,83-дюймовым экраном с разрешением 1.5K, пиковой яркостью 3500 нит и кадровой частотой 165 Гц, стереодинамиками с настройкой Sound by Bose, 50-Мп тыльной камерой с оптической стабилизацией, батареей ёмкостью 8550 мАч и поддержкой 100-Вт проводной обходной зарядки.