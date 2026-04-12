OPPO Find X9s Pro получит топовый процессор

В базе данных China Telecom обнаружились подробности о смартфоне OPPO Find X9s Pro, который будет официально представлен 21 апреля. Сообщается о 6,32-дюймовом экране с разрешением 2640:1216 точек, 3-нанометровой платформе MediaTek Dimensity 9500 с максимальной частотой 4,2 ГГц и графическим адаптером Arm G1-Ultra, конфигурациях с 8/256 ГБ, 12/256 ГБ, 12/512 ГБ, 16/512 ГБ и 16 ГБ/1 ТБ оперативной и флеш-памяти соответственно, селфи-камере на 32 Мп, основной камере с модулями разрешением 200 Мп, 200 Мп, 50 Мп и 3,2 Мп, аккумуляторе ёмкостью 7025 мАч, корпусе с размерами 150,36:71,72:8,40 мм и массой 200 граммов, а также предустановленной операционной системе Android 16.