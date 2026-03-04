На Pixel 8 появился полноценный десктопный режим

Компания Google внедряет новый режим десктопного интерфейса для смартфонов и планшетов Pixel. Функция стала частью мартовского обновления Pixel Drop и позволяет владельцам Pixel 8 и более новых моделей подключать устройство к внешнему монитору посредством USB Type-C, получая интерфейс с многооконным режимом, напоминающий работу на обычном компьютере. В новом режиме можно использовать мышь и клавиатуру, он также поддерживается на Pixel 9 Pro Fold и Pixel 10 Pro Fold. Планшет Pixel Tablet тоже получит функцию оконного режима рабочего стола, которая, по словам Google, предложит привычный интерфейс с возможностью размещать и изменять размер перекрывающихся окон.

Хотя в анонсе отсутствуют изображения нового интерфейса, компания уже несколько месяцев намекает на появление полноценного настольного режима в Android. В мае прошлого года Google сообщила о сотрудничестве с Samsung для развития функции Samsung DeX, которая автоматически адаптирует интерфейс смартфона при подключении к большому экрану. Кроме того, с июня владельцы Pixel 8 и более новых устройств получили возможность протестировать эти функции в предварительном режиме. И на самом деле это вполне логично — современные смартфоны имеют предостаточно производительности, чтобы выступать в роли ПК для выполнения базовых функций. Например, сёрфинга в интернете, работы с документами и таблицами, просмотра видео на большом экране, ответов на письма по электронной почте и так далее.