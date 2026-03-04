На Pixel 8 появился полноценный десктопный режим

Компания Google внедряет новый режим десктопного интерфейса для смартфонов и планшетов Pixel. Функция стала частью мартовского обновления Pixel Drop и позволяет владельцам Pixel 8 и более новых моделей подключать устройство к внешнему монитору посредством USB Type-C, получая интерфейс с многооконным режимом, напоминающий работу на обычном компьютере. В новом режиме можно использовать мышь и клавиатуру, он также поддерживается на Pixel 9 Pro Fold и Pixel 10 Pro Fold. Планшет Pixel Tablet тоже получит функцию оконного режима рабочего стола, которая, по словам Google, предложит привычный интерфейс с возможностью размещать и изменять размер перекрывающихся окон.

Хотя в анонсе отсутствуют изображения нового интерфейса, компания уже несколько месяцев намекает на появление полноценного настольного режима в Android. В мае прошлого года Google сообщила о сотрудничестве с Samsung для развития функции Samsung DeX, которая автоматически адаптирует интерфейс смартфона при подключении к большому экрану. Кроме того, с июня владельцы Pixel 8 и более новых устройств получили возможность протестировать эти функции в предварительном режиме. И на самом деле это вполне логично — современные смартфоны имеют предостаточно производительности, чтобы выступать в роли ПК для выполнения базовых функций. Например, сёрфинга в интернете, работы с документами и таблицами, просмотра видео на большом экране, ответов на письма по электронной почте и так далее.
Официально: Realme Narzo 90 5G получит защиту от воды…
Компания Realme подтвердила наличие некоторых характеристик смартфонов Narzo 90 5G и Narzo 90x 5G, которы…
Realme 16 Pro+ показали на фото…
Китайские блогеры, уже получившие смартфон Realme 16 Pro+ для тестов, опубликовали его фотографии. Судя п…
Motorola Edge 70 Fusion показали в пяти расцветках…
Авторитетный инсайдер Evan Blass опубликовал пресс-изображения среднебюджетного смартфона Motorola Edge 7…
Realme 16 Pro 5G показали на пресс-рендерах…
Компания Realme опубликовала изображения смартфона Realme 16 Pro 5G, который будет представлен в ближайше…
Тонкий Infinix Note Edge получит АКБ на 6500 мАч…
Известный информатор Парас Гуглани опубликовал изображение и характеристики смартфона Infinix Infinix Not…
Глобальную версию Xiaomi 17 Ultra оценили в 1500 евро …
Компания Xiaomi выпустила на мировой рынок флагманский камерофон Xiaomi 17 Ultra, который обойдется в 150…
HONOR Magic 8 Pro оценили в 118 тысяч рублей …
В российской продаже появился смартфон HONOR Magic 8 Pro, который оценен в 118 тысяч рублей за конфигурац…
Samsung Galaxy S26 Ultra получит антишпионский режим…
Авторитетный инсайдер Ice Universe поделился подробностями о флагманском смартфоне Samsung Galaxy S26 Ult…
realme 14 5G обзор и тесты смартфона с Snapdragon 6 Gen 4realme 14 5G обзор и тесты смартфона с Snapdragon 6 Gen 4
Обзор realme P3 Lite. Выбираем смартфон до 10 тысячОбзор realme P3 Lite. Выбираем смартфон до 10 тысяч
Лучшие смартфоны и наушники для студентов и школьников к учебному году 2026Лучшие смартфоны и наушники для студентов и школьников к учебному году 2026
Обзор и тесты Tecno Camon 30S. Выбираем смартфон от 20 тысяч рублейОбзор и тесты Tecno Camon 30S. Выбираем смартфон от 20 тысяч рублей
Обзор Tecno CAMON 40 Pro 5G. Заряженный смартфон в среднем сегменте с ИИ на бортуОбзор Tecno CAMON 40 Pro 5G. Заряженный смартфон в среднем сегменте с ИИ на борту
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2026
© MegaObzor