Опубликованы примеры фото на Vivo X300 Ultra

Авторитетный инсайдер Digital Chat Station опубликовал примеры фотографий, сделанных на основную камеру флагманского смартфона Vivo X300 Ultra, который был представлен вчера на китайском рынке. Напомним, что в новинке используется основная камера с модулями разрешением 200 Мп (сенсор Sony LYTIA 901 оптического формата 1/1,12 дюйма, 35-мм объектив и стабилизация уровня CIPA 6.5), 50 Мп (14-мм сверхширик на датчике Sony LYT818 формата 1/1.28 дюйма и стабилизация уровня CIPA 6.0, 200 Мп (перископический 85-мм телеобъектив на сенсоре Samsung HP0 со стабилизацией уровня CIPA 7.0) и 5 Мп (12-канальный датчик цветопередачи). Также в модулях используется оптика от Zeiss с фирменными покрытиями для устранения бликов и цветопередачи. Цена смартфона в Китае составляет эквивалент 1010 долларов.