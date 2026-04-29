Складной смартфон Motorola Razr 70 оценили в 870 евро

Компания Motorola пополнила ассортимент складных смартфонов моделью Razr 70, которая работает на основе 4-нанометрового процессора MediaTek Dimensity 7450X с тактовой частотой до 2,6 ГГц и графическим адаптером Mali G615 MC2. Новинку также оснастили 8 или 12 ГБ ОЗУ LPDDR5X, 256 или 512 ГБ встроенной памяти, внутренним 6,9-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 2640:1080 точек, соотношением сторон 22:9, кадровой частотой 120 Гц и пиковой яркостью 3000 нит, внешним 3,63-дюймовым дисплеем с разрешением 1066:1056 точек, частотой обновления 90 Гц и яркостью 1700 нит, сдвоенной основной камерой с модулями на 50 Мп и 50 Мп (сверхширик с углом обзора 122 градуса), фронтальной камерой разрешением 32 Мп, аккумулятором на 4800 мАч, поддержкой 30-Вт проводной и 15-Вт беспроводной зарядок, толщиной корпуса 7,25 мм в раскрытом и 15,85 мм в сложенном состояниях, массой 188 граммов, стереодинамиками с поддержкой Dolby Atmos и модемом 5G. Цена базовой конфигурации составляет 870 евро.

