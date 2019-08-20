HP 22x для бюджетных ПК

2019-08-20, Автор - Влад Волошин; Продукт - HP 22x; [18]
В последнее время на рынке игровых мониторов все больше и больше больших устройств, которые далеко не каждому подходят по диагонали или финансам. Все же монитор с диагональю дюймов 27-30 стоит довольно дорого и не каждый может себе такое позволить, а вот HP 22x, который имеет более компактные размеры и разрешение FullHD подойдет буквально каждому. Это доступный монитор с высокой частотой обновления картинки, который идеально подойдет для работы с документами, для запуска игр и просмотра фильмов. Ничего удивительного в этом нет, но в целом устройство достаточно классное и если вы давно хотели себе недорогой монитор для разных задач, то стоит подождать, пока HP 22x появится в продаже. У него будет масса поклонников, мы уверены.


Комментарии и отзывы HP 22x
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