HP Elite Dragonfly выглядит шикарно

Официально представлен ноутбук HP Elite Dragonfly, который является идеальным решением для бизнеса. Дело в том, что многие пользователи предпочитают именно MacBook, так как считают, что это лучшее решение для бизнес-сегмента. Вот только масса корпоративного софта написана под Windows и пользоваться им на яблочном ноутбуке очень некомфортно. Именно для тех, кто нуждается в операционной системе компании Microsoft представлен ноутбук HP Elite Dragonfly. Он очень легкий, всего килограмм, при этом оборудован хорошим экраном, производительной начинкой и стильным корпусом. Для большинства корпоративных пользователей, а именно для них создан ноутбук, это шикарное решение за свои деньги. Стоимость назовут немного позже, нужно ждать.