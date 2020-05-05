HP Elite c1030 Chromebook Enterprise получил крутую функцию

Официально представлен ноутбук HP Elite c1030 Chromebook Enterprise, который оборудован достаточно интересной функцией, которая позволит пользователю наслаждаться максимальным уровнем приватности. Дело в том, что ноутбук считывает движение глаз пользователя и если тот убирает глаза от ноутбука, то сразу включается функция блокировки картинки на дисплее. Достаточно отклониться на небольшой угол от стола, чтобы ноутбук перестал показывать содержимое дисплея. Это удобно, если вы работаете в офисе и не хотите, чтобы информация, которая находится у вас на дисплее, попала к кому-то, кто не должен ее видеть. Пока что ноутбук в нашей стране не представлен и говорить о его стоимости тоже не выйдет, но мы ждем релиза гаджета.