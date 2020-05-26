HP EliteBook x360 1000 G7 с модулем 5G

Некоторое время назад в сети активно обсуждали новость о том, что некоторые крупные производители ноутбуков планируют выпускать свои собственные решения с поддержкой 5G. Конечно, поддержка сотовых сетей пятого поколения пока что не является неким важнейшим компонентом, так как сами сети еще не налажены и получить их в доступ обычный пользователь не может. С другой стороны, в ближайшем будущем такая возможность появится и тогда пользователю будет комфортнее, когда этот модуль уже будет установлен в ноутбуке. К примеру, данным бонусом обладает ноутбук HP EliteBook x360 1000 G7, который помимо поддержки сотовых сетей обладает еще и конструкцией с откидным дисплеем сенсорного типа. Вопрос только в стоимости гаджета в России.