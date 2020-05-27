HP EliteBook x360 830 G7 для ценителей современных технологий

Официально представлен гибридный ноутбук HP EliteBook x360 830 G7, который выглядит достаточно привлекательно и при этом обладает достаточно высоким качеством дисплея. Конечно, стоит понимать, что данный ноутбук создавался исключительно для тех, кто хочет работать в мобильном режиме и при этом обладать функциями как ноутбука, так и планшета. Например, вы можете выгнуть дисплей продукта в обратную сторону и получить довольно удобное устройство для работы или отдыха. Кроме того, нужно понимать, что HP EliteBook x360 830 G7 обладает достаточно низким весом всего в 1,3 килограмма, так что ноутбук можно спокойно брать в путешествия или для работы в мобильном режиме между домом и офисом. В этом плане гаджет действительно очень крутой и удобный.