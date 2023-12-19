HP Omen Transcend 14 получит 16-ядерный CPU Core Ultra 9 185H

Профильное издание Windows Report раскрыло характеристики и дизайн компактного геймерского ноутбука HP Omen Transcend 14, официальный релиз которого ожидается в следующем месяце. Судя по рекламному изображению, перед нами самый легкий 14-дюймовый игровой ноутбук на рынке. Его масса составляет 1637 граммов.

Новинку оснастят 16-ядерным 22-поточным процессором Intel Core Ultra 9 185H и видеокартой GeForce RTX 4070 Laptop в топовой конфигурации, а также Core Ultra 7 155H и GeForce RTX 4060 Laptop или GeForce RTX 4050 Laptop в более доступных версиях, 16 или 32 ГБ оперативной памяти LPDDR5X-7467, твердотельным накопителем вместимостью 512 ГБ, 1 ТБ и 2 ТБ, 14-дюймовым OLED-дисплеем c разрешением 2880:1800 пикселей, частотой обновления 48-120 Гц и 100% охватом цветовой палитры DCI-P3, веб-камерой HP True Vision 1080p FHD IR, двумя микрофонами, разъемом USB-C с интерфейсом Thunderbolt 4, портом HDMI 2.1, поддержкой Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4, батареей ёмкостью 71 Втч, комплектной зарядкой мощностью 140 Вт и корпусом с размерами 313:233,5:17,99 мм.