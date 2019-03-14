HP Pavilion x360 11 без вентиляторов

Официально представлен новый ноутбук-трансформер HP Pavilion x360 11, который может похвастаться одной очень интересной деталью. Дело в том, что у него в конструкции нет ни одного вентилятора. Данная система полностью построена на пассивном охлаждении и это позволяет устройству работать без лишнего шума. Для многих пользователей уже этого будет достаточно, чтобы полюбить столь необычный продукт, ведь работать на полностью бесшумном устройстве очень приятно. Тем более, что уровень качества сборки у компании очень высокий, а конструкция трансформера дает возможность пользоваться гаджетом не только в виде ноутбука, но и в роли планшетного компьютера. Это очень удобно, особенно если вы работаете и отдыхаете за одним устройством.