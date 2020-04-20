HP Pavilion x360 14 с LTE-модулем

Какое-то время назад на просторах интернета обсуждали новость о том, что компании, которые производят ноутбуки будут ставить в свои решения модуль сотовой связи, чтобы совершенно спокойно пользователь мог наслаждаться качественным контентом и связью с интернетом из любой точки мира. Более того, теперь у ноутбука HP Pavilion x360 14 уже есть модуль LTE, который дает возможность выйти в сеть из любой точки мира даже в том случае, если рядом нет Wi-Fi. Преимущество очевидное, ведь пользователь больше не связан по рукам и ногам интернетом с роутера. Правда и стоимость такого ноутбука будет очевидно выше, так как модуль стоит денег и его внедрение тоже требует усилий. С другой стороны, у таких ноутбуков точно будет преимущество перед простыми решениями.