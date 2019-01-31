HP Spectre Folio - это 13,3-дюймовый ноутбук, который выглядит как кожаная книга

HP представила ноутбук Specter Folio 2-в-1, обтянутый кожей.

Точнее сказать, что новый ноутбук не обтянут кожей, а сделан из кожи, которая придает гаджеты хорошую гибкость и универсальность. Интересный подход, который может понравиться тем, кто хочет чего-то другого, кроме холодного, бесчувственного металла. Ноутбук выпускается в двух цветовых вариантах: коричневый и тёмно-красный.

Устройство можно использовать в трёх положениях: режим традиционного ноутбука, режим просмотра фильмов и презентаций, в котором дисплей помещается перед тачпадом и как планшет, когда ноутбук складываться.

Ноутбук оснащён 13,3-дюймовым сенсорным экраном Full HD с разрешением 1920×1080, покрытый защитным стеклом Corning Gorilla Glass 4. Максимальная яркость экрана Spectre Folio достигает 400 нит. Внутри 8-ядерный процессор Core i5 или Core i7 Y серии (Amber Lake), 8 ГБ оперативной памяти и SSD-накопитель объёмом 256 ГБ. Это новейшие двухъядерные процессоры Intel, но они предлагают некоторые улучшения, в том числе лучшее время автономной работы и возможность подключения 4G LTE. В HP Spectre Folio нет вентилятора, это делает систему очень тихой. Наконец, для подключения есть два порта Thunderbolt 3 и один порт USB 3.1 (Gen 1) Type-C.