HP ZBook Create G7 мобильный компьютер для творческих людей

В прошлом профессиональным творцам приходилось выбирать между большими рабочими станциями или громоздкими игровыми устройствами, чтобы получить мощность, необходимую для работы и игр. Но компания HP исправила это недоразумение выпустив ноутбук ZBook Create G7.

При разработке ZBook Create G7 компания HP искала наилучшие способы создать высокопроизводительную платформу, которая могла бы справится любыми задачами будучи компактной и легкой. Теперь это самая маленькая в мире 15-дюймовая мобильная рабочая станция, созданная для развлечения и игр в небольшом и легком форм-факторе.

Ноутбук HP ZBook Create G7 соответствует стандарту MIL-STD 810G, процедуре тестирования и сертификации военного стандарта, который признает этот ноутбук одной из самых выносливых мобильных рабочих станций, которые можно взять с собой из дома или офиса.

Внутри ноутбука есть серьезная огневая мощь, включая новейший восьмиядерный процессор Intel 10-го поколения Core i9 , графический процессор NVIDIA GeForce RTX 2080 Max-Q Super, колоссальную оперативную память DDR4 объемом 32 ГБ и хранилище PCIe SSD объемом до 4 ТБ. Чтобы обеспечить возможность управления тепловыделением во время тяжелых рабочих нагрузок или интенсивных игровых сессий, ноутбук оснащен платформой игрового класса HP VaporForce Thermal . Вдохновленная линейкой игровых систем для ПК, система охлаждения ZBook Create, которая имеет большую паровую охлаждающую камеру и двойную трехстороннюю систему жидкокристаллических полимерных вентиляторов, отводит тепло от процессора и графического процессора и перераспределяет его в более прохладные области ноутбука.

ZBook Create G7 также представляет собой первую технологию HP DreamColor, заключенную в почти безрамочный экран, поэтому, если вы художник визуальных эффектов, аниматор или колорист, теперь вы можете точно представлять свой контент на экране из любого места, благодаря его способности отображать миллиард цветов оттенков / градиентов со 100% поддержкой цветового профиля sRGB и Adobe RGB. Кроме того, экран DreamColor имеет встроенный колориметр для автоматической самокалибровки, чтобы постоянно поддерживать точность цветопередачи в любое время и в любом месте.

HP ZBook Create G7 будет доступен в конце августа 2020 года. К сожалению цена ноутбука пока что неизвестна.