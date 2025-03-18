HP анонсировала геймерский ноутбук Omen 16 Slim

Сегодня компания HP официально представила новую модель в своей линейке игровых ноутбуков — она получила название Omen 16 Slim. Как следует из названия, это 16-дюймовый игровой ноутбук с тонким корпусом — в самом узком месте его толщина составляет 20 мм. Однако брендирование не сразу намекает, что Omen 16 Slim ориентирован на средний сегмент — в нём установлена видеокарта NVIDIA RTX 5070, тогда как более мощный и габаритный Omen Max 16 оснащается RTX 5090. Главное преимущество Slim — портативность по сравнению с более продвинутыми моделями серии. Предположительно, он будет и дешевле, поскольку использует менее дорогие компоненты вроде четырёхзонной RGB-подсветки клавиатуры вместо настраиваемой подсветки каждой клавиши.

Однако на предварительном показе HP не раскрыла точную стоимость устройства, сообщив лишь, что запуск ожидается в июне. Omen 16 Slim оснащён 16-дюймовым IPS-экраном с разрешением 2560х1600 пикселей, частотой обновления 240 Гц и временем отклика 3 мс. В качестве процессора используются чипы Intel Arrow Lake — от Core Ultra 5 225H до Core Ultra 9 285H. Графика ограничена NVIDIA RTX 5070 — это минимальный представитель серии RTX 50, пока NVIDIA не выпустит более доступные решения. Объём памяти стартует с 16 ГБ ОЗУ и 512 ГБ SSD. И хотя HP анонсировала Slim как тонкий ноутбук, его размеры — 20 мм и 2,45 кг — далеки от рекордных. Например, Razer Blade 16 2025 года тоньше на 0,5 см и легче на 340 г, хотя и стоит 3000 долларов. Но он всё же компактнее.
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