HP анонсировала ноутбук Omen 17 на базе Intel Alder Lake-HX Core i9-12900HX

Omen 17 — игровой ноутбук премиум-класса с памятью до 32 ГБ DDR5-4800 и графической картой GeForce RTX 3080 Ti 16 ГБ. Ноутбук получит экран с разрешением 1080p и частотой 144 Гц. Также производитель сделал возможным установку 2 ТБ твердотельного накопителя, работающего по интерфейсу PCIe 4.0, под управлением протокола NVMe. Возможности подключения: Thunderbolt 4, который поддерживает DisplayPort и зарядку, а также три порта USB Type-A. Он также имеет Gigabit Ethernet, mini-DisplayPort и HDMI 2.1, а также слот для SD-карты и многое другое.