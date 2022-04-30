HP анонсировала ноутбук Omen 17 на базе Intel Alder Lake-HX Core i9-12900HX

Компания HP обновляет линейку ноутбуков Omen 17. Список новых ноутбуков на официальной сайте HP показывает, что новый ноутбук Omen 17 будет оснащен процессором Intel Core i9-12900HX с 16 ядрами и 24 потоками, 30 МБ кэш-памятью. Процессор может работать с тактовой частотой 5 ГГц. Корпус ноутбука выполнен в фирменном стиле линейки Omen, с матовой отделкой, клавиатурой с подсветкой и высокой автономностью.

Omen 17 — игровой ноутбук премиум-класса с памятью до 32 ГБ DDR5-4800 и графической картой GeForce RTX 3080 Ti 16 ГБ. Ноутбук получит экран с разрешением 1080p и частотой 144 Гц. Также производитель сделал возможным установку 2 ТБ твердотельного накопителя, работающего по интерфейсу PCIe 4.0, под управлением протокола NVMe. Возможности подключения: Thunderbolt 4, который поддерживает DisplayPort и зарядку, а также три порта USB Type-A. Он также имеет Gigabit Ethernet, mini-DisplayPort и HDMI 2.1, а также слот для SD-карты и многое другое.
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