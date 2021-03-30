HP готовит к релизу новый Chromebook

Сегодня появилась официальная информация о том, что компания HP планирует 8 апреля представить свой новый ноутбук на операционной системе Chrome OS. Данный ноутбук может похвастаться диагональю дисплея в 11,6 дюйма при Full HD разрешении и достаточно компактными размерами корпуса. Дополнительные характеристики данного устройства мы узнаем в день официальной презентации, а сейчас производитель отметил, что сначала устройство отправят на рынок Индии, и даже назвал цену — примерно 340 долларов. Скорее всего, в течение пару недель после данного релиза, ноутбук отправиться в глобальный релиз и будет стоить примерно тех же денег. Так что если вы хотели получить себе доступный ноутбук для учебы или работы, то стоит подождать данного анонса, а потом посмотреть на цены в России.