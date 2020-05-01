HP обновила ноутбук Omen 15

HP обновила не только начинку ноутбука Omen 15, но и внешний дизайн. Обновленный дизайн включает более тонкие рамки, новая система петель и дисплей.

Ноутбук Omen 15 оснащен процессором AMD Ryzen 7 4800H, в паре с видеокартой NVIDIA GeForce RTX 2060. Система охлаждения Omen Tempest позволяется компонентам оставаться холодными даже в нагрузке. Клавиши ноутбука имеют подсветку. Модель предлагает следующие разъемы: три USB Type-A, один USB Type-C, HDMI и разъем для micro-SD, а также разъем Ethernet, мини-DisplayPort.

HP Omen 15 поддерживает технологию Adaptive Sync и высокую частоту обновления экрана. На данный момент информация о цене отсутствует.