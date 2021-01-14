HP обновила ноутбуки серии Elite

В серию Elite входят ноутбуки Dragonfly Gen 2, Dragonfly Max и Folio.
Теперь на выбор пользователя доступны конфигурации с процессором Intel 11-го поколения серии U вплоть до i7 и до 32 ГБ ОЗУ DDR4 3200 МГц. Дисковая память представлена объемом 2 ТБ. Ноутбуки Dragonfly Gen 2 и Dragonfly Max получили поддержку 5G, тихую клавиатуру, встроенную веб-камеру с ИК-интерфейсом для Windows Hello. В ноутбуках реализован звук от Bang & Olufsen с тремя микрофона.
Ноутбук Elite Folio представлен в уменьшенном размере, он стал более легким. Ноутбук оснащен платформой Qualcomm 8xc Gen 2 AC с частотой 3,15 ГГц, 16 ГБ LPDDR4x и до 512 ГБ памяти. Сенсорный дисплей 13,5 дюймов с разрешением 1080p. Устройство также поддерживает 5G и поставляется с подставкой для хранения и зарядки для стилуса Elite Slim Active Pen.
Дата релиза обновленных ноутбуков намечена на февраль.