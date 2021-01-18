HP обновила серию ноутбуков ENVY 14

Компания HP обновила серию ноутбуков ENVY.

Ноутбук ENVY 14 получил улучшенную производительность благодаря процессору Intel Core i5-1135G7 и графике NVIDIA GeForce GTX 1650 Ti Max-Q с 4 ГБ. Также изменения коснулись дисплея. ENVY 14 предлагает 14-дюймовую IPS-панель с соотношением сторон 16: 10. Есть твердотельный накопитель на 256 ГБ и до 16 ГБ ОЗУ.

HP ENVY 14 имеет анодированное алюминиевое покрытие. Ноутбук предлагает множество вариантов подключения: один разъем Thunderbolt 4, два порта USB Type-A, HDMI 2.0 и слот для карт Micro-SD. Беспроводное подключение Intel Wi-Fi 6 AX201 с поддержкой Bluetooth 5.0. Емкость аккумулятора составляет более 63 Втч.

Новый ENVY 14 будет доступен в январе по цене от 999 долларов.
Комментарии и отзывы HP ENVY 14
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