HP показала EliteDisplay S270

2018-02-13, Автор - Влад Волошин; Продукт - EliteDisplay S270; [111]
Компания HP анонсировала новую линейку мониторов EliteDisplay S270, среди которых есть сразу четыре модели и все они порадуют вас разрешением 4К. Это крутая особенность, ведь современные технологии постоянно развиваются, улучшаются и хочется видеть у себя на рабочем столе более привлекательный монитор, чем FullHD. Для большинства задач 4К разрешение подходит намного лучше и если вам нужен такого рода продукт, то обязательно посмотрите на младшую модель - EliteDisplay S270n. Этот монитор при диагонали в 27 дюймов стоит 550 долларов, у него качественная матрица и прочие особенности тоже порадуют, плюс есть неплохой дизайн и надежная подставка. Классный вариант для программиста, дизайнера или просто для работы с текстом. Старшая модель стоит 900 баксов и она уже выглядит не такой привлекательной, как первая.


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