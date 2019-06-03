HP предлагает аутентичные варианты отделки деревом линейки ноутбуков Envy

Если алюминий или пластик слишком традиционны, вас может заинтересовать последняя версия ноутбука HP Envy. Компания обновила линейку ноутбуков аутентичными деревянными панелями. Это первый раз, когда крупный производитель компьютеров предложил отделку деревом в качестве опции для своего компьютера.

Необычные варианты отделки будут доступны для моделей Envy 13, Envy x360 13, Envy x360 15 и Envy 17. Серия HP Envy Wood содержит большинство компонентов из стандартной версии, но предлагается с новым набором процессоров, включая Intel Core следующего поколения или AMD Ryzen с графикой Radeon Vega.

Доступны три варианта отделки: «Ночной черный с натуральным грецким орехом», «Керамический белый с белой березой» и «Натуральное серебро с бледной березой». По словам производителя, каждый экземпляр будет «в своем роде уникальным» благодаря естественному разнообразию рисунка волокон древесины. Серия HP Envy Wood появится на полках магазинов в третьем квартале этого года.