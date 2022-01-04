HP представила Omen 27u - идеальный монитор для PS5

Сегодня на мероприятии CES 2022 компания HP представила Omen 27u, 27-дюймовый монитор с полной поддержкой PlayStation 5 и Xbox Series X. Экран 4K, вход HDMI 2.1, поддержка DisplayHDR 400 и встроенные динамики сами по себе не новость, но новинка вам явно понравится, если вы хотите поиграть в некоторые консольные игры с частотой 120 Гц, не покупая отдельный телевизор. Omen 27u должен быть классным монитором, даже если вы не любите консольные игры. Панель IPS и поддержка 144 Гц будут полезны для точности цветопередачи (95 процентов пространства DCI-P3) и тяжелых компьютерных игр, но вы также можете оценить RGB-подсветку и стильный дизайн корпуса устройства. Это первый монитор HP Omen с тонкими рамками со всех сторон — он может хорошо подойти для рабочего стола с несколькими дисплеями.

С другой стороны, к сожалению, вам придется набраться терпения, чтобы дождаться того момента, когда Omen 27u должен поступить в продажу — это произойдёт только этой весной. Тем не менее, по цене 700 долларов он будет стоить значительно меньше, чем прошлогодний Nitro-монитор Acer, оснащенный HDMI 2.1, и новинка точно хорошо конкурирует с другими хорошо оснащенными мониторами с разрешением 4K. Конечно, нельзя сказать, что монитор дал действительно внушительные преимущества по сравнению с конкурентами по сегменту, но у него довольно добротный набор хороших качеств при адекватной стоимости, плюс для консолей ничего лучше точно не найти в обозримом будущем, так что стоит добавить в закладки.
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