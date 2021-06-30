HP представила Pavilion Aero 13 - самый лёгкий ноутбук в классе

Американский производитель персональных компьютеров Hewlett-Packard (HP) сегодня анонсировал свой самый легкий потребительский ноутбук, получивший название HP Pavilion Aero 13. Гаджет поставляется с дисплеем при разрешении 2,5К и с мощным процессором AMD Ryzen 7. HP Pavilion Aero 13 — это 13,3-дюймовый ноутбук, что понятно по названию, с магниево-алюминиевым корпусом, который считается самым легким потребительским ноутбуком при весе менее 1 кг. Важно уточнить, что ноутбук частично изготовлен из переработанного пластика, а ещё он может похвастаться большой емкость аккумулятора с автономной работой до 10 часов. Важно отметить, что новинка будет поставляться с операционной системой Windows 10, но будет и бесплатное обновление до Window 11 чуть позже в этом году.

Ноутбук Aero 13, если верить маркетологам компании, точно понравится тем пользователям, которые хотят получить стильный легкий ноутбук для работы в мобильном режиме. То есть, основной акцент делается именно на лёгкость и мобильность, что в пору коронавируса на самом деле не самое разумное решение. Модель можно использовать в качестве портативного компаньона в путешествии и мобильного рабочего места для деловых людей, которые могут регулярно находиться в разъездах, но таких сейчас предельно мало — все работают из дома. В самой доступной комплектации HP Pavilion Aero 13 будет стоить 749 долларов, но есть множество дополнительных опций, которые существенно повышают стоимость продукта.
Комментарии и отзывы HP Pavilion Aero 13
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