HP представила Spectre x360 13 (2019)

Компания HP официально представила новый ноутбук Spectre x360 13 (2019), который выгляди очень стильно и вроде как является премиальным устройством. Но, с другой стороны, у гаджета в базовой комплектации цена всего 1100 долларов, то есть очень даже доступно. Если вы большой фанат именно Windows и не хотите покупать ноутбуки от компании Apple, либо же софт вашей компании или предприятия заточен под Windows, то мы настоятельно рекомендуем вам присмотреться к данной новинке. Это именно тот гаджет, который будет работать как часы, плюс у него есть сенсорный экран и возможность отворачивать экран в обратную сторону. Универсальный продукт получается, еще и за такие деньги. Ждем релиза в России и поговорим о ценах в рублях, верно?