HP представила ZBook Firefly

Компания HP достаточно хорошо себя ощущает на рынке ноутбуков и продает громадное количество устройств каждый день. Однако это вовсе не значит, что производитель будет останавливаться на достигнутом. Наоборот, компания работает над новыми гаджетами, которые будут обладать более высокой производительностью или какими-то иными преимуществами. К примеру, производитель представил ноутбук ZBook Firefly, который при достаточно высокой производительности весит всего 1,5 килограмма, а если быть точнее, то вес устройства даже ниже этой цифры. Согласитесь, для современного решения это очень крутой показатель, ведь если вы решите таскать гаджет с собой на работу или в путешествия, то легкий вес станет дополнительным бонусом при передвижении.

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