HP представила легкий ноутбук OmniBook 7 Aero на Ryzen AI 300

Компания HP пополнила ассортимент компактных ноутбуков моделью OmniBook 7 Aero, которая может похвастаться толщиной 175 мм и массой 990 граммов. Новинку оснастили корпусом из магниево-алюминиевого сплава, чипами AMD Ryzen AI 300 вплоть до восьмиядерного Ryzen AI 7 350 с тактовой частотой до 5 ГГц и графическим адаптером Radeon 860M, от 16 до 32 ГБ ОЗУ LPDDR5x-7500, твердотельным накопителем вместимостью от 512 ГБ до 1 ТБ, 13,3-дюймовым экраном IPS с разрешением 2560:1600 или 1920:1200 точек, яркостью 400 нит и 100% покрытием цветовой палитры sRGB, аккумулятором ёмкостью 43 Втч, 5-Мп ИК-камерой, двумя микрофонами, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 6/Bluetooth 5.4 или Wi-Fi 6E/Bluetooth 5.3, двумя интерфейсами USB 3.2 Gen 2 Type-C (10 Гбит/с, полнофункциональные), портами USB 3.2 Gen 2 Type-A (10 Гбит/с), USB 3.2 Gen 1 Type-A (5 Гбит/с) и HDMI 2.1, а также 3,5-мм гнездом для наушников.

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