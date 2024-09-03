HP представила ноутбук OmniBook Ultra Flip 14

Сегодня компания HP официально представила свой новейший ноутбук под названием OmniBook Ultra Flip 14, оснащённый процессорами Intel Core Ultra 200V на базе архитектуры Lunar Lake. Естественно, как и предполагалось ранее, данный ноутбук будет предлагать различные варианты процессоров, предоставляя пользователям широкий выбор при настройке конфигурации конечного устройства. Это хорошая новость, потому что пользователи могут собрать себе ноутбук по бюджету и требованиям к выполняемым задачам, а не брать только то, что есть. Среди доступных моделей процессоров уже заявлены чипы Core Ultra 9 288V, Core Ultra 7 258V, Core Ultra 7 256V и Core Ultra 5 226V.

Кроме того, как следует из названия, OmniBook Ultra Flip 14 представляет собой устройство в форм-факторе 2-в-1, что, вероятно, является важным преимуществом для определённых пользователей — это одна из немногих моделей на базе процессоров Intel Lunar Lake, которая поставляется в формате трансформера. К сожалению, пока что никаких точных деталей относительно реальной производительности этого ноутбука нет, потому что устройство ещё не прошло ряд тестов и сейчас говорить про возможность конкурировать с чипами компании AMD слишком рано. Но, с другой стороны, хорошая новость заключается в том, что ноутбуки есть, их выбор огромен, а значит на фоне конкуренции и цены могут быть более или менее адекватными. Но, опять же, пока что это только предположение, потому что официально цен производитель не сообщал.
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