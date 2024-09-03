HP представила ноутбук OmniBook Ultra Flip 14

Кроме того, как следует из названия, OmniBook Ultra Flip 14 представляет собой устройство в форм-факторе 2-в-1, что, вероятно, является важным преимуществом для определённых пользователей — это одна из немногих моделей на базе процессоров Intel Lunar Lake, которая поставляется в формате трансформера. К сожалению, пока что никаких точных деталей относительно реальной производительности этого ноутбука нет, потому что устройство ещё не прошло ряд тестов и сейчас говорить про возможность конкурировать с чипами компании AMD слишком рано. Но, с другой стороны, хорошая новость заключается в том, что ноутбуки есть, их выбор огромен, а значит на фоне конкуренции и цены могут быть более или менее адекватными. Но, опять же, пока что это только предположение, потому что официально цен производитель не сообщал.