HP представила новую линейку Chromebook

Компания HP представила две модели Chromebook, это HP Chromebook x360 11 G2 EE и HP Chromebook 11 G7 EE.

HP Chromebook x360 11 G2 Education Edition оснащен 11-дюймовым сенсорным экраном IPS с разрешением 1366 x 768 пикселей. Вы можете повернуть этот экран на 360 °, чтобы использовать его в режиме планшета.

Поддерживается перо Wacom EMR. Он оснащен четырехъядерным процессором N4100 с 8 ГБ ОЗУ и 32/64 ГБ дискового пространства. Аккумулятор обеспечивает до 11,5 часов автономной работы, вес составляет всего 1,47 кг.

HP Chromebook 11 G7 EE - это практически то же устройство, за исключением того, что его 11-дюймовый экран поворачивается только на 180 ° и доступен в версиях без сенсорного экрана с матрицей IPS и SVA. Оба Chromebook оснащены двумя портами USB-C, одним USB-A и 3,5-мм разъемом для наушников, а также слотом для SD. Данные модели появятся в продаже в апреле.