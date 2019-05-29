HP представила новую линейку «деревянных» ноутбуков Envy Wood

А сегодня компания HP презентовала не менее интересную линейку ноутбуков Envy Wood.

Главная особенность ноутбуков — деревянная отделка. Область тачпада действительно выполнена из дерева, а не просто имитирует его. Такой дизайн получили модели Envy 13, Envy x360 13, Envy x360 15 и Envy 17.

На выбор есть три варианта отделки: черный с темно-коричневым орехом, белый с березой и серебристый с березой. Причем каждый по-своему уникален благодаря разнообразию рисунков волокон древесины. Остальные части корпуса алюминиевые и пластиковые.

Известно, что ноутбуки получат новейшие процессоры Intel и AMD. Другие характеристики, к сожалению, пока неизвестны. Продажи должны начаться осенью, поэтому подробности и цены, скорее всего, озвучат ближе к этому времени.