HP представила новую модель Chromebook

HP в пятницу представила ноутбук HP Chromebook x360 в Индии по стартовой цене в рупиях. 44990.Его можно будет приобрести через магазины World World Store в 28 городах Индии, онлайн-магазин HP, а также через интернет-магазины, такие как Amazon и Flipkart. Компания также связывает годовую подписку с облачным сервисом Google One с бесплатным хранилищем Google Drive объемом 100 ГБ и неограниченным хранилищем Google Фото на 1 год.

Chromebook x360 имеет четыре режима - ноутбук, планшет, подставка и тент - оснащен процессором Intel Core i3-8130U 8-го поколения. Он оснащен мультисенсорным IPS-дисплеем с диагональю 14 дюймов и разрешением FHD (1920x1080 пикселей), ультратонкой рамкой 7,5 мм с «микро-краем» и настраиваемыми двойными динамиками Bang & Olufsen B & O Play.

Для веб-камеры есть HD True VisionHD Camera. Что касается подключения, предлагается Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth v4.2, два порта USB 3.2 Type-C, 1 порт USB 3.1 HP Sleep and Charge, 1 комбинированный разъем для наушников / микрофона и 1 мультиформатный считыватель карт памяти SD. , Кроме того, ноутбук поставляется с 64 ГБ дискового пространства для хранения SSD, до 8 ГБ оперативной памяти DDR4 2400 МГц и 3-элементным 60-часовым аккумулятором для работы, воспроизведения, создания или непрерывного просмотра. Он также имеет полноразмерную клавиатуру с подсветкой и весит 1,68 кг.