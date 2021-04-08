HP представила обновленные ноутбуки серии Omen 15 с AMD Ryzen 7 5800H

Компания HP представила обновленные ноутбуки серии Omen 15. Ноутбуки сохранили дизайн предыдущей версии, но внутренняя начинка улучшена.

В максимальной комплектации HP Omen 15 оснащен процессором AMD Ryzen 7 5800H (8 ядер 16 потоков). Графика также была обновлена до GeForce RTX 3060. Доступно до 16 ГБ оперативной памяти DDR4 3200. Твердотельный накопитель NVMe емкостью 512 ГБ.

Ноутбук HP Omen 15 предлагает 15,6 дюймовую панель с разрешением FullHD. Клавиатура имеет встроенную подсветку. На устройстве есть три порта USB-A 3.0, порт USB-C, разъемы GbE, HDMI и Mini DisplayPort, а также разъем для SD-карт.

Когда выйдут новые ноутбуки серии HP Omen 15 не сообщается.