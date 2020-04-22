HP представила обновленный ноутбук HP Envy 15 с шикарным дисплеем

Ноутбук HP Envy 15 выполнен в стиле минимализм. Утонченный дизайн с алюминиевым корпусом. Это первый ноутбук использующий стеклянный слой, покрывающий тачпад.

Дисплей с разрешением 4K OLED VESA с технологией DisplayHDR True Black. Контрастность составляет 100 000: 1. Дисплей откалиброван с завода. Встроенные подключения Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.

Производительность обеспечивается с помощью процессора Intel Core i9 10-го поколения и видеокарте NVIDIA RTX 2060. Оперативная память на 32 Гб. Паровая камера охлаждается двумя вентиляторами. Дисковая подсистема представлена 2 Тб SSD накопителем.

Ориентировочная цена на ноутбук HP Envy 15 составляет 1,400 долларов.