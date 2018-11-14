HP представила портативный компьютер Stream 11 Pro G5 для студентов

Компания HP выпустила ноутбук Stream 11 Pro G5 для студентов с ОС Windows 10. Гаджет оснащен 11,6-дюймовым экраном с разрешением 1366 на 768 точек, а также может выдерживать падения на бетон с высоты примерно 0,6 метра. За производительность устройства отвечает процессор Intel поколения Gemini Lake и 8 Гбайт ОЗУ. Время автономной работы на одной подзарядке аккумуляторной батареи достигает 12 часов. Предусмотрены порты USB 3.1 Type-A, USB 2.0 Type-A, адаптер беспроводной связи Wi-Fi и веб-камера. Старт продаж новинки ожидается в следующем месяце.