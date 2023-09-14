HP представила складной ноутбук Spectre Foldable

Сегодня HP стала третьей компанией, выпустившей складной компьютер. Соответственно, компания присоединилась к медленно растущему списку производителей, которые решили изменить принцип работы современных ноутбуков. При этом модель HP Spectre Foldable обладает некоторыми новыми инженерными фишками и классическим для компании премиальным дизайном, но стоит сразу отметить, что за 17-дюймовый складной компьютер придётся отдать 5 000 долларов, так что это явно не массовый продукт. HP называет Spectre Foldable компьютером 3-в-1 — в данном случае речь идет о трех формах: планшет, ноутбук и настольный компьютер. Конфигурация у ноутбука только одна — процессор Intel Core i7-1250U, 16 ГБ оперативной памяти и твердотельный накопитель PCIe ёмкостью 1 ТБ.

Эти компоненты идентичны компонентам ноутбука Asus Zenbook 17 Fold OLED, представленного в октябре 2023 года, вплоть до скорости работы оперативной памяти. Немного удивительно, что HP и Intel не перешли на более новый чип Intel Core 13-го поколения, особенно в этой ценовой категории, да и скоро уже 14-е поколение поступит в продажу. Как и у ASUS, HP Spectre оснащен 17,3-дюймовым складным сенсорным OLED-экраном с разрешением 2560x1920 точек и соотношением сторон 4:3, при этом HP отмечает, что он сертифицирован по стандарту IMAX Enhanced. Но в отличие от экрана ASUS, который, по предупреждению компании, слишком хрупок для использования стилуса, экран HP можно использовать со стилусом.