HP представила сразу девять новых игровых мониторов

HP только что представила ряд новых мониторов для геймеров на своей конференции Amplify Partner в Чикаго. Многие геймеры со всего мира пользовались мониторами Omen от HP в течение нескольких лет, и теперь компания расширяет линейку с девятью новыми моделями. Новые модели включают один монитор на 24 дюйма, пять мониторов на 27 дюймов, два монитора на 32 дюйма и один монитор на 34 дюйма, то есть найти себе оптимальную модель сможет буквально каждый. Мы начнём с самого маленького монитора: Omen 24. Эта модель для игр имеет 24-дюймовую панель с разрешением Full HD (1920 x 1080), IPS-матрицу с частотой обновления 165 Гц и временем отклика 1 мс. HP утверждает, что Omen 24 покрывает 99 процентов и 90 процентов цветовой гаммы sRGB и DCI-P3 соответственно. Как и ожидалось, Omen 24 оснащён технологией AMD FreeSync Premium для устранения разрывов изображения в играх.

Далее идет кластер мониторов для игр на 27 дюймов: Omen 27, 27q, 27qs, 27s и 27k. Все мониторы выглядят практически идентично снаружи, но их панели дисплеев существенно отличаются. Omen 27 имеет панель Full HD IPS с частотой обновления 165 Гц, Omen 27q повышает разрешение до QHD (2560 x 1440) и частоту обновления до 165 Гц, тогда как Omen 27qs сохраняет разрешение QHD и повышает максимальную частоту обновления до 240 Гц. Omen 27s имеет частоту обновления 240 Гц и панель Full HD, а Omen 27k может похвастаться наивысшим разрешением — 4K (3840 x 2160) с частотой обновления 144 Гц. Все эти модели поддерживают технологию FreeSync Premium, конечно же. Топовые же модели отличаются только диагональю дисплея и кривизной матрицы.
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