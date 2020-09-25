HP представила свой последний ноутбук для малого и среднего бизнеса на базе AMD

Компания HP представила свой последний ноутбук, предназначенный для малого и среднего бизнеса, который работает на базе AMD.

Новый ProBook x360 435 G7 оснащен мобильными процессорами AMD Ryzen 4000, которые обещают лучшую всестороннюю производительность и время автономной работы, чем все, что Intel предлагает сейчас на рынке, благодаря меньшему 7-нм техпроцессу и шести-восьми процессорных ядер.

Для малого и среднего бизнеса доступны сразу две модели, различающиеся в основном ЦП, ОЗУ и объемом памяти.

Обе модели будут оснащены 13,3-дюймовым сенсорным дисплеем с разрешением Full HD (1920 x 1080) и 5-мегапиксельной встроенной веб-камерой.

ProBook x360 435 G7 имеет толщину до 1,79 см и вес 1,5 кг. ProBook x360 435 G7 предлагает пользователям два USB 3.1, один USB-C для подачи питания и вывода на дисплей, один HDMI и один разъем для наушников 3,5 мм. Также пользователи получают поддержку новейших беспроводных протоколов, Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.
Комментарии и отзывы ProBook x360 435 G7
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