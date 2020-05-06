HP представляет новый игровой монитор OMEN 27i

Компания HP представила новый логотип бренда OMEN и расширила свою линейку продуктов игровым монитором OMEN 27i.

Игровой монитор OMEN 27i оснащен 27-дюймовым дисплеем Nano IPS с разрешением QHD (2560 x 1440). Дисплей покрывает 98% цветового пространства DCI-P3 и имеет типичную яркость 350 нит. Он совместим с NVIDIA G-Sync и имеет частоту обновления до 165 Гц. Время отклика 1 мс с перегрузкой.

С точки зрения дизайна монитор имеет покрытие черного оттенка и поставляется с регулируемой подставкой и четырьмя легкодоступными наклонными портами.

Кроме того, с помощью OMEN Command Center можно управлять световым индикатором на задней панели, а также настроить работу дисплея и вывести на экран необходимую информацию, включая геймерские функции.

Цена:

Ожидается, что игровой монитор OMEN 27i будет доступен 4 мая и 22 мая по стартовой цене $ 499,99.

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