HP работает над созданием ноутбука с гибким дисплеем

Стало известно, что HP готовит 17-дюймовый ноутбук с гибким OLED-экраном от LG. Корейские СМИ сегодня сообщают, что дочерней компании SK IE Technology (SKIET), поручено поставить тонкую и гибкую полиимидную (PI) пленку, которая будет использоваться в качестве покрытия для гибкой 17-дюймовой панели, которая LG будет использовать HP.

До сих пор производители использовали два типа гибких крышек для дисплеев для складных устройств: пленка PI и крышка из ультратонкого стекла (UTG), каждая из которых имеет свой собственный набор преимуществ и недостатков. Например, в нынешнем поколении складных телефонов Samsung в качестве защитного стекла используется UTG, а в оригинальном Galaxy Z Fold использовалась пленка PI. Ходят слухи, что складной ноутбук HP оснащен гибким дисплеем 4K, который превращается из компактного 11-дюймового устройства в большое красивое 17-дюймовое устройство. Это сенсорный экран, который также поддерживает ввод с помощью стилуса, поэтому HP может использовать его как устройство с ограниченным выпуском для творческих людей.
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