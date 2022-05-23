HP разработала ноутбук Dev One на базе AMD

HP удивляет пользователей Linux, представив свой ноутбук Dev One на базе процессоров AMD, в котором используется операционная система Pop_OS с открытым исходным кодом. HP уже и раньше разрабатывала ноутбуки с Linux, выпустив HP ZBook G7, ориентированный на разработчиков с открытым исходным кодом. HP DEV One поставляется не только с предустановленной ОС Pop_OS, но и 8-ядерным процессором AMD Ryzen 7 PRO, 16 ГБ памяти DDR4-3200, 1 ТБ сверхбыстрого хранилища PCIe NVMe M.2, 14-дюймовый дисплей FHD с антибликовым покрытием и графикой AMD Radeon.

HP обещает множество инструментов и библиотек при открытии, чтобы добиться большего на ходу. Система Pop_OS будет включать набор программного обеспечения Flatpak для разработчиков, желающих использовать и сохранять несколько вариантов приложений для тестирования каждого пакета. HP предупреждает, что производительность и тактовая частота будут меняться в зависимости от того, какая рабочая нагрузка приложения обрабатывается, а также от программных и аппаратных опций пользователя. Компания отмечает, что многоядерность предназначена для повышения производительности определенного программного обеспечения.