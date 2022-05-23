HP разработала ноутбук Dev One на базе AMD

HP обещает множество инструментов и библиотек при открытии, чтобы добиться большего на ходу. Система Pop_OS будет включать набор программного обеспечения Flatpak для разработчиков, желающих использовать и сохранять несколько вариантов приложений для тестирования каждого пакета. HP предупреждает, что производительность и тактовая частота будут меняться в зависимости от того, какая рабочая нагрузка приложения обрабатывается, а также от программных и аппаратных опций пользователя. Компания отмечает, что многоядерность предназначена для повышения производительности определенного программного обеспечения.