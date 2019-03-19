Компания HP в мае начнет продажи ноутбука-трансформера Pavilion x360 11 с 11,6-дюймовым сенсорным дисплеем и ОС Windows 10. Разрешение устройства обладает 1366 на 768 пикселей и допускается управление при помощи специального пера. За производительность аппарата отвечает процессор Intel Pentium Silver N5000 поколения Gemini Lake. Крышку можно вращать на 360 градусов для использования устройства в планшетном режиме. Предусмотрены адаптеры беспроводной связи Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 4.2, 4 Гбайт оперативная память и твердотельный накопитель вместимостью 128 Гбайт. Стоимость новинки составляет около 400 долларов.