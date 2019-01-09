HP в марте начнет продажи трансформируемого ноутбука EliteBook x360 830 G5

Компания HP показала новый ноутбук два в одном EliteBook x360 830 G5 для бизнеса. Новинка обладает 13,3-дюймовым экраном с разрешением 1920 на 1080 точек. Сердцем устройства стал процессор Intel Core восьмого поколения. Экран может вращаться на 360 градусов, что позволяет работать в планшетном режиме. Поддерживается управление при помощи специального пера. В качестве ОС выступает Windows 10. Предусмотрены адаптеры Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac и Bluetooth 4.2. Продажи ноутбука ожидаются в марте этого года.