HP выпускает мониторы серии F: 1080p IPS FreeSync, начиная с 99 долларов

Сегодня HP анонсировала доступные IPS FreeSync мониторы, помеченные под F-серией. Пять мониторов 1080p выпускаются, и все они (от 21,5 до 27 дюймов) получают панель IPS. Также включен FreeSync с динамическим диапазоном от 48 до 75 Гц. Самая младшая модель будет стоить всего 99 долларов.

Серия F основана на пяти мониторах в 21,5, 23, 24, 25 и 27 дюймах. Все они имеют Full HD с разрешением 1920x1080 пикселей с яркостью 300 кд / м 2 и частотой обновления до 75 Гц, коэффициент контрастности - 1000: 1.