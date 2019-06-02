HP выпустила модульный моноблок с возможностью апгрейда

2019-06-02, Автор - kinder_ggwp; Продукт - HP; [72]
HP Mini-in-One 24 Display — новый подход к моноблочным компьютерам. Компания HP отделила компьютерные компоненты от дисплея, вынеся их в отдельный блок. Он устанавливается в специальный слот на задней части дисплея. Это позволит модернизировать систему, когда в этом появится необходимость.

Дизайн системы, предложенный HP, выглядит весьма гармонично, нет лишних кабелей и проводов, а, чтобы включить моноблок, нужно нажать на одну кнопку. Mini-in-One 24 Display получил 23.8-дюймовую панель Full HD (1920х1080 точек) с антибликовым покрытием и частотой обновлений в 60 Гц. В экран встроены два микрофона, стереодинамики и веб-камера с подержной записи в формате Full HD, причём она дополнена шторкой для обеспечения приватности. Дисплей можно поворачивать под разным углом, от 5 до 35 градусов. Мониторный и компьютерный блоки подключаются через порт USB-C. Присутствуют и дополнительные выходы, позволяющие подключать дополнительные мониторы или периферию.

Если пользователю нужно провести модернизацию системы, то можно заменить накопитель или оперативную память. Если этого недостаточно. То блок HP Mini PC меняется на другую более продвинутую модель. Производитель заявил о совместимости их дисплея с системами малого форм-фактора HP ProDesk и EliteDesk Mini G5. Они позволяют устанавливать процессоры с показателем TDP до 65 Вт. EliteDesk Mini G5 может включать процессор Intel от Celeron G4930 до Core i7-8700, до 64 ГБ оперативной памяти, SSD ёмкостью до 512 ГБ или жёсткий диск ёмкостью до 2 ТБ.

Цена HP Mini-in-One 24 Display составит $279. Система поступит в продажу в августе. HP Mini PC (или другой совместимый) нужно будет покупать отдельно. Например, EliteDesk Mini G5 обойдётся в $924. Продажа устройства стартует в июле

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