HP выпустила ноутбук 14S с LTE

Длительное время на просторах интернета ходили слухи о том, что крупные компании, которые выпускают ноутбуки, планируют начать выпускать модели с поддержкой сотовой сети. Такие ноутбуки и раньше были, но массового производства не было, так как рынок привык к иным сценариям использования гаджета. Теперь компания HP выпустила свой первый ноутбук 14S, который обладает поддержкой LTE и при этом стоит вполне разумных денег. Преимущество данного решения в том, что пользователь никогда не останется без интернета, где бы он ни был. Это весомый бонус, ведь многие пользователи путешествуют по миру, наслаждаясь социальными сетями или рабочими моментами. И теперь им будет куда проще заниматься нужными делами на ноутбуке с подключением к интернету.

Комментарии и отзывы HP 14S
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