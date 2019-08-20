HP выпустила ноутбук на AMD Ryzen

Длительное время назад на просторах интернета обсуждали тот факт, что компания HP может выпустить игровой ноутбук на процессоре AMD Ryzen. Тогда многие аналитики сообщили, что это маловероятно, так как компания длительное время сотрудничает с Intel и не будет переходить на процессоры другого производителя. Однако, сегодня компания HP представила свой ноутбук на AMD Ryzen, да не простой, а игровой. Это очень стильное решение с производительной начинкой и весьма привлекательной стоимостью. Вопрос только в производительности по сравнению с ноутбуками на процессорах Intel за те же деньги. Об этом мы поговорим немного позже после того, как первые тесты появятся в сети и можно будет говорить об этом вопросе более предметно.