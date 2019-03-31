HP выпустит ноутбуки на AMOLED матрице

2019-03-31, Автор - Влад Волошин; Продукт - HP; [91]
Еще в начале года появилась информация о том, что компания HP планирует выпустить в свет свои новые ноутбуки с дисплеем AMOLED. Это даст возможность привлечь новых пользователей, которые хотят получить от своего ноутбука максимально реалистичную картинку. Конечно, на текущий момент точной информации о новых продукта нет, так как слушать инсайдеров не очень хочется, а официально никто ничего не говорит. Но, ноутбуки с дисплеем AMOLED у компании HP должны появиться уже в апреле, то есть в следующем месяце. Тогда уже можно будет посмотреть на новую картинку и решить, стоит ли она лишних денег или можно пользоваться более простыми типами матриц. Вопрос лишь в уровне качества изображения и стоимости нового ноутбука. Ждем анонс.


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