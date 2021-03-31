HP выпустит новый Chromebook 8 апреля

Компания HP запустит новую линейку доступных Chromebook в Индии, этому подтверждению стало появления тизера в сети.

На тизере изображен Chromebook, который будет выпущен 8 апреля в синем цвете. Он имеет 3,5-мм аудиоразъем, микрофонный разъем, порт Type-C и устройство чтения карт памяти microSD справа.

На изображении также отмечены все полезности, такие как встроенный Google Play Store, приложения G Suite и многое другое. Из предположения это может быть Chromebook 11a 2020 года выпуска но для Индии. В любом случае остается дождаться 8 апреля и узнать официальную цену устройства и название модели с характеристиками.
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